Es el quinto mandamiento de la Ley de Dios, esa ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí: no matarás.

En estos tiempos que corremos esto que lo vimos tan claro durante decenas de siglos ahora últimamente capitaneado por algunos políticos y por grupos se pone en tela de juicio este mandato de no matarás.

El mandato de no matarás abarca fundamentalmente a dos etapas de la vida, una es el nacimiento y otra el de la muerte. Hace algunos años el aborto estaba penalizado y cuando yo era joven sí había abortos pero eran escasos.

Hoy al despenalizar el aborto por desgracia estos se cometen con mucha frecuencia y después nos quejamos que nuestra población disminuye y que no tendremos quien nos pague nuestras pensiones.

Uno de los grandes males de estas generaciones nuevas es que viven con objetivos a corto plazo. Ven el bien inmediatamente y se olvidan de los objetivos a largo plazo. La falta de principios básicos y cristianos que tienen las generaciones de menos de cincuenta años les lleva a no defender la vida.

A todos nos tiene que llegar la hora de la muerte, hay pocas cosas tan seguras como son el nacimiento y la muerte, y la muerte cuando tenemos creencias religiosas firmes la recibimos con serenidad y sosiego. Pero estamos en una sociedad en que los ancianos estorbamos. Consumimos y no producimos y cuando nuestras fuerzas flaquean lo más fácil es eliminarnos con una inyección letal.

Hace días vimos a una enfermera a través de un vídeo jactarse de haber aplicado a un anciano una dosis letal para que tuviese una muerte digna. ¡Qué barbaridad!

En esta época de tantos adelantos de la medicina, unida a otras ciencias, han conseguido medios paliativos que hacen una verdadera muerte digna. Es de justicia que todo el mundo y sobre todo las personas mayores tengan una muerte digna rodeados del cariño de los suyos, la mayoría de los que somos mayores hemos cotizado cincuenta años y somos los que hemos llenado las arcas del Estado y ahora nos quieren matar.

Yo pido sensatez y sentido en espíritu de justicia a todos y en especial a las nuevas generaciones.

La vida es un don que no podemos jugar con ella. Nuestra actitud ha de ser de agradecimiento y de sacrificio. No hay nada en la vida que sea bueno y que no cueste.

El amor, que como dice una antigua canción: es lo más maravilloso, se consigue con trabajo y sacrificio.

Que estas reflexiones nos hagan recapacitar y no aceptar posiciones y actitudes de personas que creen que hacen un bien y cometen la barbaridad de matar.

Que la sensatez y el sentidiño sean el norte de nuestras vidas.

*Miembro Club 55