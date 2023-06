La prudencia y el sentido de la responsabilidad de quienes hemos pasado por el Consejo de Administración del Celta nos obliga a mantener posiciones constructivas y siempre poniendo a la institución por encima de todo. Créanme, no hay nada que perjudique más a un club de fútbol que fomentar la desestabilización. No es el camino y, aunque la afición es soberana, no gusta escuchar en el último partido el repudio sonoro de la grada al presidente Mouriño.

Quedémonos con todo lo bueno de la gestión. Dejemos que el ambiente se tranquilice y, entiendo, debemos instar a la reflexión al actual consejo de administración, para que analice la deriva deportiva de los últimos años y cuál debe ser el modelo que se pretende establecer en el Celta. La parte más positiva, como quedó demostrado el domingo, es una afición numerosa entregada a su equipo. Con mucha gente joven. El celtismo se movilizó y eso garantiza una base social que hay que cuidar e incentivar: Y los incentivos, en un 90%, son de carácter deportivo. En la parte positiva, el cuidado de la cantera, tener una sede propia y la ciudad deportiva en Mos, que avalan la gestión del presidente; en la parte más negativa, el deambular de los últimos años, que ya son muchos al filo de la navaja. Porque es importante valorar que tener una mala temporada por una mala inercia puede sucederle a cualquiera. Ahí están, en esta misma campaña, los ejemplos del Valencia y del Sevilla. El problema viene cuando esa inercia se arrastra ya muchas temporadas, donde la salvación ha caído sobre las sufridas y admirables espaldas de Iago Aspas y, en esta, sobre un jovencito con futuro de estrella como Gabri Veiga, que es muy probable que salga del Celta con una cláusula que tuvo que haber sido bastante más elevada. Se han cometido errores de bulto con Denis Suarez y Santi Mina, hurtando con ello al Celta de potencial deportivo. Y ese mismo error se cometió con otros jugadores simplemente por no querer renovar. La elección de entrenadores ha sido un tanto errática y tener un secretario técnico itinerante no les resultó ni al Celta ni al PSG. El Celta debe resetearse en muchos aspectos y mejorar su política de comunicación. La figura del presidente ha sufrido un desgaste considerable al asumir en primera persona toda la interlocución del club. Por lo que sea, no empatiza y tiene en la figura de su hija la perfecta ocasión de delegar. Hace unas fechas, el FARO le hizo una entrevista interesante. Gustó lo que dijo y, sobre todo, cómo lo dijo. El año del centenario ha podido terminar de forma trágica, pero al final se salvaron los muebles. Con calma y pragmatismo, el presidente debe escuchar el runrún creciente y preparar un relevo que tiene en su propia familia. Relevo que consolide al Celta e inyecte dosis de ilusión. La base celtista esta ahí. No debería defraudarla.