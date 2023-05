Racismo y jugadores diferenciales

Desde tiempos inmemoriales, el insulto, el griterío, las pasiones desatadas y las alusiones a las señoras madres de los árbitros, han formado parte del paisaje de nuestros estadios de fútbol. Que el fútbol es el deporte que levanta más pasiones y controversias es una obviedad, no podemos pues ahora hacernos los sorprendidos, rasgarnos las vestiduras y empezar desde la propia política a señalar con el dedo al adversario político, TODOS y lo digo con plena convicción, tenemos un alto grado de responsabilidad en el punto al que hemos llegado.

He vivido el fútbol profesional durante 10 años en el R.C Celta de Vigo y he presenciado de todo un poco. Desde alcaldes echando los cuernos al adversario en la grada del estadio (Paco Vázquez al Celta), conselleiros en Riazor (palco de autoridades) increpando a jugadores del Celta, ilustres personajes de la vida viguesa llamando “cabrón” al árbitro por no pitar un penalti a nuestro favor, lanzamientos de almohadillas, autobuses apedreados y abucheos de carácter selectivo a jugadores diferenciales.

No discutiré, por evidente, el fuerte componente “racista” de un alto porcentaje (guste o no) de ciudadanos, no solo de España, sino de otros muchos países que presumen de civilizados, pero aquí, no cabe aplicar el “mal de muchos, consuelo de tontos”, nuestra sociedad, debe de dar ejemplo, como lo suele dar nuestra afición, cuando se desplaza a campos ajenos en acontecimientos deportivos internacionales. Lo que viene ocurriendo con Vinicius, es una mezcla a mi juicio de dos componentes, que sumados, inspiran el bochornoso espectáculo que dio una muy significativa parte de la afición del Valencia y no valen paños calientes ni atenuantes. Quizá por un “efecto contagio” la grada de forma mayoritaria insultó y vejó a Vinicius, que hoy a falta de Messi y Neymar, es el jugador más diferencial de nuestro fútbol. Racismo más jugador diferencial y, encima negro, dan como resultado una mezcla explosiva. Si el jugador además (al que muelen a patadas) se rebela, protesta y se enciende el “coctel” es brutal. Al final, hay que escuchar que es un provocador.

Además del examen de conciencia sobre la responsabilidad de cada cual en la deriva del fútbol profesional, desde dirigentes, organismos rectores, medios de comunicación, árbitros, aficionados y, jueces y fiscales, la actuación, ya, debe de ser absolutamente drástica. Un partido que deriva en insultos de gravedad y exhibición de banderas o símbolos que no sean estrictamente deportivos , debe de ser inmediatamente suspendido. No se podrá impedir, porque eso iría contra la propia naturaleza del deporte de masas, que se silbe al árbitro o a un jugador, o a un equipo, pero las líneas rojas debieran ser los insultos graves y por supuesto los racistas.

El pasado día 21 en Valencia, el árbitro debió suspender el partido y el Madrid en su defecto, abandonar el terreno de juego. Bastará que se haga un par de veces para que el problema vaya dejando de serlo. Debemos ser igualmente conscientes sin hipocresías, que un partido de fútbol no es equiparable a uno de tenis. Hoy, hay suficientes medios tecnológicos, para erradicar esta lacra identificando a los culpables que por años no debieran entrar en ningún recinto deportivo.