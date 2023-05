En las municipales se vota al hombre, no al partido. De tanto oír esta frase que tanta gente dice, hasta parece verdad. Yo no lo creo en absoluto.

No me imagino a un simpatizante de Vox votando al podemita de su pueblo, por muy preparado que esté ese candidato. No me imagino a uno de izquierdas votando a un franquista de Vox. Puede que alguien que quiera acabar con el sanchismo vote al candidato socialista, o al que vota PP en las generales vote a la derecha en la municipales, pero no serán muchos. Yo creo que la gran mayoría tenemos una orientación de partido al que votar ya dirigida incluso antes de saber quién se presenta para alcalde, y con ella vamos a todas las convocatorias electorales. A mí, desde luego, sí me influye mucho el partido por el cual se presenta el candidato.