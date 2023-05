El otro día leí en un periódico, que un escritor en una conferencia decía que no se resigna al fracaso de la “Especie Humana”; otro dramaturgo y escritor también comentaba que si la sociedad no cambiaba, en nada, vamos, a corto plazo, lo que tendremos son “Radiaciones” y “Basura Humana”.

Yo a nivel personal, no puedo entender cómo no se reflexiona, sabiendo que estamos en un presente incierto y difuso, y ya no digamos el futuro, pues a lo mejor la extinción de la “Especie”.

Si no somos conscientes de que lo que nos comentan porque es una realidad, a muy corto plazo y no tomamos las medidas necesarias, es muy probable, que en nada de tiempo nos encontremos con auténticas catástrofes, como por ejemplo una segunda pandemia de momento, con inundaciones, etc, etc.

Personalmente, creo que lo más acertado sería instalarnos en donde nos toca estar y que sería vivir en todos los ámbitos de la vida en el siglo XXI, dejando “Las Castas” instaladas en la “Edad Media” y no que estén vigentes en nuestros días, es que no solo a mí, sino que a la mayoría nos produce auténtico malestar, por su ridiculez, porque no deja de tener el mínimo sentido común y porque no deja de ser patético, y también, porque somos demasiadas las personas que no queremos que se funcione de esta manera.

Tenemos un presente muy incómodo y un futuro demoledor. Queremos “Calidad”.