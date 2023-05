Muchos afectados por la enfermedad del párkinson y familiares nos reuníamos el jueves 27 en el auditorio del Concello de Vigo. Entre muchos de los actos celebrados en este mes de abril, mes dedicado al párkinson, en esta ocasión se organizaron una serie de ponencias que permitieron conocer y compartir más sobre esta enfermedad, tercera de las llamadas neurodegenerativas que más afectan a personas en el mundo. El lema de este año: “Dame mi tiempo”.

La hora prevista para el comienzo eran las 17 horas. Sin embargo, como las “autoridades” no habían llegado, el comienzo se retrasó 25 minutos. La organización tomó la decisión de empezar igualmente; primero para cumplir el horario previsto y segundo y no menos importante, por la espera que personas con destacadas dificultades físicas estaban aguantando.

En un manifiesto leído por una afectada, se nombraba una palabra clave: empatía.

Vinieron las ponencias de expertos en la enfermedad, sobre los avances conseguidos, los retos, el futuro; los síntomas, las dolencias. Todos los allí presentes asentían con la cabeza, se reconocían en esas descripciones; unos con síntomas más leves, otros más avanzados.

En mi posición en el auditorio, acompañando a mi padre y a mi madre (afectada), oí un pequeño revuelo en la entrada. Me pareció que por fin llegaban las autoridades. Esas autoridades de las que la asociación de párkinson, así como muchas otras de la ciudad, necesitan para aportar esos recursos económicos que tanto bien les harían. Pero nadie entra.

Y da comienzo la tercera ponencia, la de un neurólogo que comienza a hablarnos de la enfermedad desde su origen, de cómo se sienten los pacientes, de por qué los diagnósticos al comienzo son tan poco creíbles. Y a los 10 minutos de estas interesantísimas explicaciones, como las de los demás expertos, le dicen que tiene que cortar, que una de las autoridades hace acto de presencia y se decide a entrar en el auditorio. Todos nos quedamos boquiabiertos, y comienzan los abucheos y las reprimendas del tipo “Ahora no es momento de interrumpir”.

Se procede a un discurso innecesario en ese momento y se corta una intervención que a todas y todos nos estaba aportando mucho. Se prometen futuras acciones para mejorar, pero suenan repetitivas de años anteriores. Y comienza aquí uno de esos actos previos a campañas electorales.

Afortunadamente, la conferencia siguió su rumbo con intervenciones de afectados contando diferentes situaciones.

¿Empatía?

Esta es mi pregunta para el día de hoy, en el que me he sentido ninguneada por personas que no les han dado su tiempo a los afectados. Hoy era exclusivo para ellas y ellos. Sobraban las alfombras rojas.