Dicen que acaban de destruir con maquinaria pesada más de 1 km de calzada romana en la provincia de León. Es deseable que no se acerque a la verdad la idea de que los ayuntamientos responsables de tal “hazaña” actuaran empujados por la proximidad de las elecciones. Ante la proliferación de obras públicas en todas partes no sería descabellado pensarlo. Se supone que un político, es posible que concejal de Obras, tendría, supuestamente, la responsabilidad de semejante daño al patrimonio y es de esperar que no se les ocurrirá echar la culpa al conductor de la maquinaria, porque solo obedecía órdenes. Los que tuvieron la brillante idea de mandar “ensanchar” una carretera que se veía “muy vieja” (¡y tanto! con más de 2.000 años de antigüedad), quizás no habían oído hablar nunca de los romanos, que construyeron carreteras dos milenios antes que ellos. Es el pensamiento adanista que impera en algunas personas, convencidas de que el mundo lo inventaron ellas. La ignorancia es atrevida y cuando va junto a la soberbia, forman un binomio que no rectifica jamás, así le pase un bulldozer por encima a la catedral de Santiago.