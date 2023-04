La inteligencia artificial es la palabra de moda en estos momentos, pero la inteligencia artificial es una técnica que usábamos ya en los años setenta del pasado siglo.

Una buena definición de la inteligencia artificial puede ser: “La técnica digital que trabaja con muchos datos para predecir resultados”.

Recuerdo en los años setenta en nuestras empresas de Regojo tener un ordenador que estaba en un espacio cerrado con aire acondicionado y que ocupaba unos cuarenta metros cuadrados, lo llevaban tres personas y su jefe de alta cualificación técnica. Se manipulaba con tarjetas perforadas y nos daban toda la información contable, de ventas y demás datos de la empresa.

La inteligencia artificial de hoy y de siempre no es creativa, se basa en los datos que le damos las personas.

Con la inteligencia artificial nos hacemos una pregunta: ¿Es buena o es mala? Y los gallegos tenemos una palabra mágica que es “depende”. En principio los robots y demás utensilios de la inteligencia artificial son buenos, son ideales para realizar trabajos repetitivos.

Cuando yo era joven trabajábamos seis días a la semana, hoy trabajamos cinco días y los franceses hablan de dejarlo en cuatro días semanales. Esto es muy bueno pues podemos dedicar tres días a la semana a la familia, los amigos y el ocio.

Pero la inteligencia artificial no tiene principios morales y por eso el hombre tiene que tener cuidado de que el caballo no se desboque y no nos conduzca al precipicio.

Conviene recordar que todo lo legal no es moral así el aborto o la eutanasia es legal sin embargo es una monstruosidad.

En China el gobierno comunista lo usa para tener el control de sus ciudadanos y poder encarcelarlos tan pronto se declaren demócratas o personas libres.

En EE UU de América también, mediante Google saben los gustos y las preferencias de los ciudadanos de todo el mundo y pueden manipularlos a gusto de intereses a veces bastardos.

En la Unión Europea la inteligencia artificial se fomenta poniendo límites morales que impidan que esta gran arma que es buena pueda cometer grandes abusos.

La inteligencia artificial es buena y nos puede preocupar que tantos robots puedan producir paro y es cierto, eliminará muchos puestos de trabajo. Me comentaba mi amigo Sindo hablando de este tema que en Citroën, cuando entró hace cuarenta años, había en la cadena ocho mil personas y cuando se jubiló hace pocos años había tres mil. Hace más de siglo y medio cuando los tejidos se hacían a mano con telar manual la aparición del telar automático supuso el mandar al paro a miles de personas.

Todo se ha superado y nadie puede negar que por lo menos el bienestar material, sobre todo en Europa, ha mejorado.

A la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, sino tener prudencia. Los robots no tienen carne ni alma, son metal y hay que ser prudentes.

Que estas reflexiones sobre la inteligencia artificial nos sirvan para aclarar ideas y reflexionar sobre la grandeza del ser humano que es imagen de Dios.

*Miembro del Club 55