Nada justifica los ataques que, por parte del Gobierno, ha recibido la empresa Ferrovial al cambiar su sede social a los Países Bajos, porque a la empresa privada le ampara el derecho constitucional de libre comercio, mediante el cual son muy libres de actuar en favor de sus propios intereses, además de hacerlo dentro de cualquier país de la Unión Europea, en virtud de la libertad de movimiento en su territorio.

Por otra parte, el presidente Sánchez ha tomado una política totalmente equivocada, atacando e insultando de manera desmesurada e incompresible al presidente de esta empresa, hasta el punto de interferir en las decisiones personalísimas de sus accionistas. Actitud esta, que no hace sino perjudicarle en su propia imagen y a todo el país en su conjunto, por la inseguridad jurídica que proyecta, ante posibles empresas inversoras, y más en vísperas de hacerse cargo de la presidencia del Consejo de la UE. Porque no debemos olvidar que, afortunadamente, España es un Estado democrático y de Derecho, y nada tenemos que ver con regímenes intervencionistas como Cuba o Venezuela, aunque en algunas ocasiones parezca, que cada vez estamos más cerca de ellos. En una palabra, el hecho de que Ferrovial haya cambiado de sede, nada nos tiene que inquietar, porque los puestos de trabajo no peligran y la empresa seguirá operando en España. Lo que más nos tiene que preocupar, son las causas por lo que lo ha hecho, porque como dice nuestro refranero: “Quien siembra vientos recoge tempestades”.