Ao igual que outros pobos, vilas e cidades, Redondela conserva diversas festividades relixiosas; unha das máis recoñecidas é a do Santísimo Cristo dos Navegantes “no seu paso da Agonía”, provinte da tradición mariñeira da nosa vila.

Dende antigo, a súa celebración ten lugar o luns seguinte á octava de Pascua. Os actos relixiosos comezan oito días antes, coa novena despois da misa do serán, na que os presentes entoan o conmovedor Himno do Cristo.

Aínda que a autoría da letra non consta, atribúese ao sacerdote, teólogo e poeta redondelán Fermín Feijóo Alfaya, formado na Universidade Pontificia de Comillas. A partitura musical foi realizada por José Iglesias Sánchez, propietario dunha tenda de música na rúa de Velázquez Moreno en Vigo.

Xa no século XVII, era ben coñecido o fervor relixioso das xentes do mar. Debemos subliñar que Gregorio Barreiro Estévez, nado nesta vila en 1580, o que fora maxistral (doutor en teoloxía) de Ávila (1622) e Toledo (1641), foi o fundador da misa de alba, que se celebraba para os mariñeiros antes de saíren a pescar.

Dende hai séculos, o gremio de mareantes redondeláns ten como patrón a San Xoán, imaxe que fora propiedade da veciña parroquia de Santiago de Vila-Vella e que os mariñeiros trocaron pola Virxe Inmaculada Concepción, alcumada aquí A Gabacha, atopada no mar polos mareantes da vila, segundo a transmisión oral dos nosos antigos.

Malia que o patrón de Redondela é Santiago Apóstolo e o dos mariñeiros é San Xoán (de feito o Pósito/Confraría para asuntos laborais, fundada por eles, aínda leva o seu nome); os mareantes sempre tiveron unha gran devoción ao Santo Cristo, o dos Navegantes, devoción que se transmitiu e calou nunha gran maioría dos redondeláns.

Imaxe e retablo

Así como o Cristo articulado da parroquia de Santiago de Vila-Vella é obra e doazón do mestre retablista e imaxineiro redondelán, Antonio del Villar (ano 1711), o Cristo dos Navegantes da igrexa de Santiago de Redondela é de autor anónimo.

A talla do Cristo é de 1,27 metros de alto e de 1,06 metros cos brazos estendidos; cravado nunha cruz con nódulos, onde figura na súa parte superior unha cartela coa inscrición INRI, ao pé a representación da morte: unha caveira e dúas tibias cruzadas. A magnífica imaxe, dunha singular fermosura, amosa a cabeza inclinada á dereita con cabeleira e unha coroa de espiñas; faciana elevada, con barba e implorando; o perizoma (pano de pureza) anoado á dereita con pregues moi logrados; as extremidades inferiores lixeiramente flexionadas; a posición dos pés, o dereito sobre o esquerdo; as extremidades superiores tamén lixeiramente flexionadas coas mans abertas; o emprego dos tres cravos; unha ferida no medio do peito, son sinais indiscutibles dos artesáns da escola de Antonio del Villar.

A referida obra atópase situada nun retablo do ano 1883, na igrexa parroquial de Santiago de Redondela, flanqueada pola Virxe das Dores, á dereita, e por San Xoán Evanxelista, á esquerda; emprazados sobre un purgatorio de oito ánimas. Realizado en madeira de castiñeiro, que por aqueles tempos era abondosa na comarca. Todo este conxunto forma o Altar do Cristo.

A doazón

Se observamos con detención o pé da cruz podemos ler unha inscrición que, debido aos golpes sufridos nos seus traslados, ten un considerable deterioro, perdendo unha parte importante do texto e policromía. Recompoñendo a inscrición reza así:

El Santísimo Cristo de los Navegantes /mandolo hazer y pintar por s[u cuenta] / Dº Antonio Jacinto de Vallad[ares y su mu] / ger Dª María Gosepha Z[amudio de la] / Peña / oriundos de [la] vi[lla] / de Redondela / Año d[e] 1754

Queda claro que os mecenas que doaron a imaxe foron os fidalgos Dº Antonio Jacinto de Valladares e a súa dona Dª María Josefa Zamudio de la Peña.

O doante ben podería ser un vástago ou familiar moi próximo de Dº Jacinto Sarmiento de Valladares y Zamudio, conde de San Román, natural desta vila de Redondela, oficial do Santo Oficio da Inquisición (probas limpeza de sangue, 1692).

A festividade

Como indica o Regulamento da Asociación do Santísimo Cristo no seu artigo dous “el lunes siguiente a la Domenica in Albis se celebrará una solemne función, precedida de su novena, en cuyo día saldrá procesionalmente la santa imagen”. O que os redondeláns denominamos o luns do Cristo.

Os actos relixiosos dan comezo ás nove da mañá cunha misa rezada e procesión do Santo Viático; ao longo da mañá celébranse dúas misas máis, sendo a das doce a solemne. Polo serán, misa rezada e a continuación a imaxe desfila en multitudinaria procesión polas céntricas rúas e prazas da vila, que poucos contemplan, porque prefiren unirse a ela pola inmensa devoción que provoca.

Na nosa vila, a evocación ao Santo Cristo dos Navegantes é unha tradición que debemos seguir mantendo como pobo. É ben patente a importancia que dende antigo teñen en Redondela as tradicións e o sentimento que evoca nas súas xentes. Non esquezamos que para coñecer a alma dun pobo é preciso pescudar nas súas crenzas, costumes, festas e linguaxe.

*Cofundador do Seminario de Estudios Redondeláns (SEREN)