La primavera llega el 21 de marzo y en abril dice el refrán que aguas mil y llega el mayo florido. La primavera es una estación cambiante con sus claros y oscuros. Pero esta primavera estos claros y oscuros llegan a la política.

Este gobierno socialista-comunista que se da mucha prisa en aprobar unas leyes que de verdad podemos afirmar lo que decía Alfonso Guerra, vicepresidente del presidente González, que “a España no la va a conocer ni la madre que la parió”.

La ley “trans” es una verdadera monstruosidad, la viguesa vicepresidente del colegio de médicos de Madrid Luisa González la semana pasada en 13 TV lo definió muy bien, “las personas con quince, dieciséis, diecisiete años tienen falta de identidad y lo malo de esto es que el tratamiento que acelera el cambio de sexo después es irreversible”. Este Sánchez se empeña en deshacer el orden de las cosas y no se dedica a resolver los grandes problemas de este país, como es por ejemplo el encarecimiento de los productos básicos de alimentación en más de un 15%. Sánchez lo está haciendo tan mal que los socialistas históricos de toda la vida que han sido los promotores de la libertad y de la democracia no están de acuerdo con sus aventuras y decisiones.

Los temas como el aborto y la eutanasia no los arregla con ayudas importantes a aquellas madres que se ven muchas veces impotentes para hacerse cargo del nuevo ser, tan necesario para que este país no pierda su identidad. La eutanasia es el gran fracaso del ser humano tantos años cotizando y no se le aplica medios paliativos para aminorar el dolor.

Este Sánchez se mueve por motivos personales para mantenerse en el poder. Pero a este Sánchez creo que le va a durar pocos meses su poder. Hasta ahora los partidos de izquierda le votaban a él en bloque. La bochornosa moción de censura de Vox proponiendo al anciano Tamames como candidato; Tamames es un aristócrata comunista que sirvió para visualizar que esta extrema izquierda no va unida y que Yolanda Díaz irá por su cuenta. Divide y vencerás. Con todo esto el señor Alberto Núñez Feijoo será el nuevo presidente y esperemos que ponga orden a esta situación tan desastrosa. El Tribunal Constitucional con miembros de la cuerda de Sánchez han legalizado el aborto y la eutanasia, el que sea legal no quiere decir que sea moral . La ley del “sí es sì”, la ley estrella de Irene Montero pareja del revolucionario Pablo Iglesias, que por cierto no fue capaz de aprobar la cátedra en la Facultad de Políticas. Esta ley no hace más que lanzar a violadores peligrosos a la calle ó reducir años su condena. Pidamos a nuestros políticos sentidiño que falta hace.

Esperemos que sigan unos sondeos mas creíbles y que el señor Feijoo como nuevo presidente de este gran país haga como divisa importante la unidad para que este país pueda decidir algo en el mundo occidental.

Primero tendremos las elecciones municipales en mayo, los partidos han puesto gente importante para recuperar alcaldías.

Hasta entonces paciencia y que Sánchez se prepare para el cambio que se avecina.

*Miembro Club 55