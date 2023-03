No cabe duda de que de los muchos obstáculos que nos podemos encontrar en las carreteras, los baches por el deterioro del firme, reviste gran interés, por el peligro que supone el apercibimiento de los mismos, sobre todo en horas nocturnas, para los conductores no habituales, en el uso de la zona donde están ubicados. Este no es el caso, para la gran mayoría de los conductores que desde hace más de dos meses, utilizan el tramo vial, comprendido entre el puente de las corrientes y el parque de bomberos de Pontevedra, donde en este sentido de circulación, existe un bache por agrietamiento del firme, que a pesar del gran número de vehículos que pasan diariamente, no solo particulares, sino también patrullas de la Policía Local y sin duda, responsables del ramo (movilidad), todavía no se ha dado una solución a este problema. Confiemos que esta carta-denuncia sirva para agilizar la reparación de esta incidencia, en evitación de algún accidente y en el mejor de los casos, daños en los vehículos que transitan por dicho tramo.