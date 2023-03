Que Mos es un ayuntamiento muy grande, porque llega hasta allí y allá, que allí aún es Mos y allá también. Seguro que lo habéis oído, que es de los más grandes de la provincia y otros comentarios relativos a su tamaño.

El concepto de grande, se supone que se refiere a sus kilómetros cuadrados o al compararlo con los ayuntamientos limítrofes.

Hagámoslo: Ponteareas, 125 km. Vigo, 109. Porriño, 61. Mos, 53. Redondela 52. Pazos de Borbén, 50. Y el puesto 32 por extensión de los 61 municipios de la provincia de Pontevedra. O sea, que pese a tener diez parroquias, no destaca por su tamaño, eso sí, y para que no se mosquee ningún vecino de Mos por mi apunte, os diré que independientemente de su tamaño, me parece un bonito lugar, en mi caso para disfrutar de sus rutas de senderismo, pues tiene muchos lugares interesantes en su naturaleza.