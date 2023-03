Antes de nada dar las gracias a todo el personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro del día 8 de marzo de 2023, especialmente al triaxe 1 y box 2. Muchas gracias por su profesionalidad, atención, paciencia y humanidad. Trabajan en condiciones horribles, con falta de personal, a destajo, sin tiempo ni para respirar y, aún así, no pierden su lado humano. Ahora viene el “pero”. El “pero” vino cuando nos dieron el alta y mi madre se tenía que vestir. Mi madre tiene 90 años y no hay ningún sitio habilitado para vestirse, asi que nos dijeron que tenía que vestirse ¡en el cuarto de baño! Yo no daba crédito, pero no dije nada porque eso no es culpa del personal, sino de que el hospital Álvaro Cunqueiro (del año 2015) no tiene vestidores para estos casos. Mi madre estaba en una silla, no en box. Si los box están ocupados no hay donde vestirse. A mí me parece increíble, no se a vosotros. ¿Os imagináis lo que es vestirse para todos pero especialmente para una persona mayor en un cuarto de baño? No se podía sentar ni apoyar en ningún sitio por cuestiones obvias de higiene. Por supuesto puse una queja en donde corresponde. Aunque me temo que esas quejas caen en saco roto.