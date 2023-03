Da la impresión de que vivimos en un mundo distópico, en el cual tienes que medir tus palabras hasta tal punto que muchas veces no expresas adecuadamente lo que quieres comunicar por temor a escupir algún vocablo incorrecto que ofenda al muy sensiblero populacho. Dios mio acabo de decir “populacho” cuando debería haber dicho “ciudadanos de bien”, espero que los lectores no me lapiden por ese imperdonable desliz.

Recuerdo con nostalgia que en los años ochenta había libertad de expresión en este país; o cuando las hordas de minorías “progres” seducidas por lo políticamente correcto que van sembrando moralina y consejos zen por doquier, aún no habían inoculado su veneno en una población mayoritariamente estúpida y timorata incapaz de poner sentido común a tanto disparate. Empezando por el ambicioso y a la par absurdo lenguaje inclusivo, que altera nuestra lengua hasta convertirla en un popurrí chapucero de palabras inventadas que emponzoñan nuestro rico lenguaje. De hecho, La Real Academia Española considera que el “lenguaje inclusivo” es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, “mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna”. A mí me resultan cuando menos pastosos y bastante aburridos los discursos en los que los comunicadores, dirigiéndose a un público general, hacen continuamente distinción de género entre todos los asistentes. Ellos y ellas, ciudadanos y ciudadanas, etc. Cuando con el genérico se simplificaría la disertación sin necesidad de ofender a nadie. Y el que se sienta ofendido, tendrá un problema que deberá solucionar con su psicólogo.