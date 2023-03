En estos tiempos revueltos, donde una parte de la Humanidad trata de solidarizarse con la otra, existen también quienes todavía a día de hoy se creen dueños de la vida de los demás. Después, quizás no ahora, se daban con la mano en el pecho en la misa consabida de los domingos, quizás esperaban una limpieza espiritual.

Me pregunto, para que? Te compensa? Eres feliz? No. Yo sé que no, porque en esta vida tan corta para según qué, y tan larga para según qué también, hacer el bien ajeno llena mucho, siempre que no tropieces con déspotas, que no sabiendo diferenciar entre el bien y el mal, lavan su conciencia con el vil dinero, que por cierto, es muy útil en esta vida. Porque las conciencias no se limpian con él pero si vivimos en un mundo lleno de mentiras y solos, sin amigos, sin quien nos quiera a lo mejor creemos incluso que somos felices.

La vida es bonita, para quien lo es, quien sabe aprovechar la buena gente que le rodea, quien comparte la llave de su casa con sus hijos, quien celebra cada día, cada fecha especial, en resumidas cuentas, es bonita para quien sabe vivirla sin amarguras, sin deudas con ella, porque a fin de cuentas en algún momento, nos pasará factura de todo lo que hayamos hecho, y entonces no hay vuelta atrás ni dinero que lo pague. Conciencia limpia y tranquila, quién da más?