Paseo mi perro con jersey noruego por Pi y Margall. O quizás él y su jersey noruego me pasean a mí. En el parque de Cela nos encontramos con perros con jerseys islandeses, finlandeses y canadienses. Los perros lo pasan muy bien. Los dueños entablamos conversaciones de canes. Sobre lavanderías de perros y esas cosas. Pero quizás sean los perros nuestros dueños. Hace un frío que pela. Casi nos caemos como cubitos de hielo. Porque nosotros no tenemos jerseys islandeses. Porque ahora solo vamos a tiendas de perros todo el día. Y allí no hay ropa de invierno para nosotros. Por ahora, claro. No se ven niños en el parque. Porque teniendo perros, nos olvidamos de pasear a los peques. Porque ya nos pasean los perros a nosotros. En el parque de Camilo José Cela. No tenemos niños porque los perros no suelen llevarte la contraria. Los perros no suelen llorar de noche. Suelen comer lo que se les pone. Y no hay que hacer los deberes con ellos. Y no nos dan dolor de cabeza. Y no participan en botellones. O a lo mejor todo esto es mentira pero no importa. Por eso paseo por Torrecedeira con mi perro y su jersey noruego. O él me pasea a mí...