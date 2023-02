Me doctoré en Biología en 1985 y desde entonces investigo sobre grandes mamíferos y aves en Galicia, sobre los que hablaré aquí.

El Sr. Sorogoyen dijo “Eólicos así no” y ya se armó el revuelo; pero si lo dijo, sus razones tendrá.

Desde dicha asociación empresarial contestan para que les digamos: “si así: no, entonces: ¿Cómo?” Pero primero deberían preguntarnos ¿por qué así no? Y después, dialogando, podremos entendernos y llegar a ese “¿Cómo?”.

Voy a exponer algunas razones para oponernos a algunos proyectos, recalco: algunos.

Eólica marina: Algunas áreas delimitadas para los parques coinciden con zonas de intensa actividad pesquera.

Eólica terrestre: Muchos proyectos se asentarán en áreas que hace tiempo deberían estar incluidas en la Red Natura 2000 por su biodiversidad, etc. Comprobamos desde 2017 que las sierras de Paradanta, Faro de Avión, Fontefría, (Maceira), O Suido y Sabucedo, albergan las últimas poblaciones en Pontevedra de gato montés, lobos, aguilucho cenizo, águila culebrera, buitres leonado y negro estivales, además de garranos (bestas) y un largo etc. Hay información científica al respecto.

Más sangrante es que en Ourense y Lugo se proyectan parques eólicos a menos de 1 Km de los nidos de las únicas 6 parejas de águila real de Galicia. Morirán todas en las aspas, será inevitable.

Algunos proyectos con luz verde se instalarán sobre los manantiales que abastecen de agua nada menos que a Vigo y Pontevedra (Suido y Acibal).

¿No decimos como? Pues hace años propusimos a Norvento trasladar el proyecto de Acibal al Monte da Fracha y nos dijeron que no, con la única razón de que se complicaban los trámites. Y ahora vimos como se desestimaban sin más explicaciones las alegaciones, que hicimos varias asociaciones por impactos ecológicos severos allí.

No queremos una Galicia empobrecida, sin pesca, sin águilas, ni buitres, ni gato montés, etc. que viven en áreas sensibles, que la administración no quiso incluir en esa pobre Red Natura 2000, que no ocupa ni el 12 % del territorio gallego, dejándonos a la cola de la conservación de la biodiversidad.

Tampoco queremos que Pontevedra y Vigo puedan verse en un futuro no lejano, con problemas de abastecimiento de agua.

Pedimos cordura, sentidiño, para la conservación del agua, de la pesca y de la biodiversidad.

¿Cómo? Empezando por el respeto mutuo y porque se nos escuche, para poder empezar a dialogar. Para ese diálogo se realizó un foro abierto, recalco: abierto, en Pontevedra los días 5 y 6 de este mes.