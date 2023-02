Tras la noticia de que el TS da la razón a Ence para que pueda seguir funcionando en su planta de Lourizán, llama poderosamente la atención la actitud del alcalde Sr. Lores, en el sentido de que recurrirá dicha resolución, porque la gran mayoría de los pontevedreses están en contra de que esta factoría siga en Pontevedra, percepción vecinal que no comparto para nada, sino todo lo contrario, pues aparte de que esta papelera está al corriente de todas las actualizaciones medioambientales y de salubridad exigidas, el hecho de que dicha empresa siga funcionando reviste gran importancia no solo por los muchos puestos de trabajo que de modo directo o indirecto resultan afectados, sino también por el impulso comercial que su permanencia supone. Por otra parte, en este punto es oportuna la reflexión de que el alcalde de una ciudad debe velar por el bienestar de todos los conciudadanos y anteponer el interés general a cualquier clase de utopías o sectarismos ideológicos, y más en estos tiempos que vivimos en los que muchas familias lo están pasando realmente mal por falta de trabajo. Por todo ello, pienso que tanto Ence como todos los vecinos de Pontevedra estamos de enhorabuena, porque la continuidad de esta empresa en Lourizán traerá estabilidad y bienestar, no solo a la capital, sino también a las localidades de su entorno.