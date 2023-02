En estos días se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin.

Parece mentira que casi a finales del primer cuarto del siglo XXI un país pueda invadir a otro en Europa.

Hoy me propongo hacer unas reflexiones sobre las consecuencias de esta guerra y también como el por qué se ha producido esta invasión de Ucrania por Rusia.

Las consecuencias son varias y algunas terribles: los miles de muertes de militares y civiles de los dos bandos.

Cantidad de inocentes han muerto por la locura del señor Putin, que a estas alturas no sabemos a dónde nos quiere llevar.

Aquí en España no éramos muy conscientes de que Rusia y Ucrania eran países estratégicos para la estabilidad en Europa.

Rusia nos proporcionaba un gas barato imprescindible para tener una energía barata y base de los costos iniciales y para conseguir una calefacción económica de estos países del norte de Europa que tienen nueve meses de invierno.

Ucrania es el granero de Europa y también de España, la guerra paralizó el suministro de trigo, cebada, maíz y demás cereales teniendo que recurrir a otros mercados mucho más caros. A consecuencia de ello nos ha subido la cesta de la compra en un 15% y no se ve que se pueda bajar a corto plazo.

La energía en España se ha podido bajar gracias a las buenas instalaciones hidráulicas de la época de Franco y los muchos molinos gigantescos que producen energía aunque nos afean el paisaje.

Consecuencia de todo esto es la alta inflación que estamos padeciendo y sabemos que toda inflación que suba del 2% es nefasta, ante esta tremenda inflación el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana han subido los intereses y se ha pasado en poco tiempo de un interés negativo a un interés del 5% que tendremos en el mes de marzo.

Esto es una tormenta perfecta: inflación alta, interés por las nubes y de ahí los sindicatos que quieren subir el salario mínimo que indudablemente producirá más inflación y los ciudadanos tendrán que pagar más por sus hipotecas.

El cese de la guerra es vital para arreglar todo este desaguisado.

Pero también es importante analizar grandes errores de la Unión Europea que precipitaron la guerra, cuando la caída del muro de Berlín y la caída de la gran Unión Soviética fue un tremendo error no adherir Rusia a Europa, esto traería problemas como cuando Alemania absorbió a la Alemania del Este, pero no hay nada en la vida que un gran bien no se obtenga sin sacrificio.

Yo entiendo que nunca Rusia tiene que ser nuestro gran problema, su cultura, su religión es de base cristiana y hay muchas cosas en común.

El gran problema para Occidente debe ser China. China a la chita callando se está adueñando de África, Asia y parte de Sudamérica.

Cada cuatro barcos que se hacen en el mundo uno se construye en China, yo he estado quince días en Pekín con motivo de los Juegos Olímpicos, es el único país en el que no me gustaría vivir.

Hay que rezar siempre pero en estos momentos hay que hacerlo más para que pare esta invasión.

*Miembro del Club 55