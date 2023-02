El pasado día 6 de enero se puso fin a la temporada de caza. Hay que matizar, para unos sí terminó. Para otros, no. Me explico. En Galicia, la caza de la becada (arcea) finaliza el día de Reyes, pero existe una fórmula mediante la que, realizando un pago, los que lo hacen, pueden continuar cazando hasta el mes de febrero.

Algunos cazadores llamamos a eso pagar la bula. La becada es un ave migratoria. No es repoblada por nadie. O sea, es de todos. Entonces, esa fórmula de pago, que permite a unos prolongar el tiempo de caza y, a otros, que cazan en los terrenos libres (terrenos cinegético-común) no se les permite, pues resulta que no es igualdad. O lo que es lo mismo, es discriminación.

Si hablamos del conejo, en los terrenos libres, solo se permite la caza de una pieza por cazador y día. Con la perdiz, igualmente, una por cazador y día. En cuanto al jabalí, unos lo cazan durante casi todo el año y, otros, no pueden hacerlo en las modalidades al salto y en mano. Y esto, porque unos señores, representantes de cazadores y tecores, se opusieron al anuncio realizado por la Xunta, hace tres años, de que sí se iba a permitir ese tipo de caza. Esto ocurre en Galicia. Esos señores deberían rectificar, deberían disculparse diciendo: “Lo siento, no volverá a ocurrir”. Así lo hacen los caballeros, incluso los Reyes. Ahora que ha llegado un nuevo presidente a la Federación Gallega de Caza, como máximo representante del sector ante la Xunta, a ver si da solución a estos problemas. Sí a la caza en todas las modalidades. No a la discriminación. Viva la caza.