Quero facer por este medio unha denuncia clara e forte ante a grave situación que estou a padecer eu, e moitos cidadáns máis. Explícome. O pasado día 13 acudín ao meu centro de saúde, na rúa Cuba, para concertar unha cita coa miña médico de cabeceira. Explícanme que estará ausente por un tempo. Xa que logo, pido que me vexa o médico sustituto, como tantas outras veces ten ocurrido. Para a miña sorpresa me din que a miña doutora non está sustituída por ningún outro colega, quedando como única solución ir a urxencias hospitalarias, opción esta que desbotei, pois non era ese o caso, e por cumprir coa recomendación dos responsables sanitarios que, ante o colapso ao que está sometido dito servizo, recomendan non acudir a el, a non ser por unha situación extrema. A consecuencia disto, motivo desta carta, é que desde o día 13 ata o 30, estou sen asistencia médica, carezo de cobertura sanitaria durante 17 días!!!

Non é necesario incidir na situación que estamos a sufrir moitos cidadáns que nos vemos privados do máis elemental dereito, segundo o principio de ter acceso a unha sanidade universal. Podería expoñer datos da miña situación médica que agravaría esta situación, pero co dito penso que abonda para entender tamaña falta de competencia da administración, así como a ilegalidade constitucional que garante o acceso á sanidade pública. Espero que este escrito axude a eliminar a citada anomalía que estamos a denunciar. Grazas e SAÚDE.