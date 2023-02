Es fácil de entender que las personas con discapacidad se sintieran ofendidas por cómo se les denomina en la Constitución, ‘disminuidos’. Y es fácil de entender también que Gobierno y PP se pudieran poner de acuerdo para corregir la ofensiva denominación.

Sin demandar que se abra el melón de más cambios en la Carta Magna, que espero que algún día se puede hacer. Creo que el artículo que se refiere a que la herencia de la Corona recaiga en un hombre por encima de la mujer es ofensivo para las mujeres.

Creo que hoy en día hay consenso en que eso ya no debiera ser así. Lo que no entiendo es por qué esa ofensa a las mujeres no provoca el mismo deseo de cambio entre los señores diputados. Pero la verdad es que lo que menos entiendo es que las señoras diputadas no se sientan ofendidas por tal menosprecio y no vi a ninguna demandar tan justo cambio.