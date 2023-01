En este mes de enero, se ha levantado un gran jaleo a nivel nacional porque en la Comunidad de Castilla y León el señor Alfonso Fernández Mañueco tuvo que puntualizar que el aborto era una cuestión personal de la mujer y de la voluntad del médico. El aborto es un tremendo fracaso humano, pues en el alma del ser está un mandato natural de no matarás.

Cuando vemos que este mes de enero se han disparado las muertes de mujeres en manos de sus esposos o parejas nos alarmamos y condenamos y eso es lo correcto y sin embargo nos quedamos tan tranquilos cuando este Gobierno socialista comunista nos quiere dar un aborto libre y da el visto bueno a que las niñas de quince años aborten sin el permiso y conocimiento de sus padres. La aceptación del aborto no es una cosa menor y tiene una trascendencia grave para nuestra conciencia y nuestro futuro como nación. En las políticas de Sánchez se da vía libre al aborto y no se aplica ninguna medida que ayude a esa madre para que pueda tener el honor de dar a luz a un nuevo ser.

Esta nación llamada España, que es la segunda más extensa de Europa, es la última en población, con cuarenta y dos millones, y para mayor escarnio la de mayor paro.

Si queremos conservar nuestra propia identidad tenemos que ayudar seriamente al fomento de los nacimientos en vez de facilitar los abortos.

El nacimiento de un niño trae sin duda gastos y sacrificios y debe estar el Estado para que esto sea posible. Este Gobierno socialista comunista debe dedicarse a resolver los graves problemas de nuestro país. El 50% de nuestros niños y adolescentes necesitan asistir a una clase particular después de su jornada escolar. Este es un fracaso que lleva a sus padres a dedicar parte de su sueldo a pagar estas clases. Con esto se está cometiendo una tremenda discriminación e injusticia, los padres con menos recursos no podrán asumir estos gastos y sus hijos no podrán asistir a estas clases particulares.

El aborto tiene unas consecuencias muy graves para el sostenimiento del estado del bienestar pues nacen menos que los que mueren. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno que esté en el poder es ayudar a que las mujeres no aborten, con ayudas desde la gratuidad de las guarderías hasta la subvención por hijo hasta los dieciocho años.

En estos últimos meses, socialistas de toda la vida como Leguina, Guerra o Felipe González están en contra de la política que está haciendo Sánchez, que nos está llevando al abismo en materia económica y en la unidad territorial de este gran país que es España.

El señor Feijóo, que es un magnífico gestor, tiene que hacer una política clara de la defensa de la vida, pues no debe olvidar que si quiere ser el próximo presidente de España hay muchos españoles antiabortistas que no lo votarían.

Defender la vida nos traerá consigo un país más solvente y con más futuro.

En el mes de mayo tendremos las elecciones a ayuntamientos y a gran parte de las comunidades autónomas y al final de año tendremos las elecciones generales. Ojalá el buen sentido se imponga y no nos dejemos engañar con peces de colores.

*Miembro Club 55