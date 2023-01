Sobre los fumadores y otras cuestiones

La mayoría de los fumadores son desconsiderados con las personas que no fumamos. Como no fumador me veo expulsado de algunos espacios públicos, como por ejemplo de las terrazas de los locales de hostelería. Es prácticamente imposible estar en una terraza y no estar respirando el humo de cigarrillos, digamos que lo más normal, es que sin quererlo estés fumando varias marcas de tabaco al mismo tiempo, incluso en ocasiones los propios camareros fuman en la terraza, yo me tengo cambiado hasta tres veces de mesa. Todo esto ocurre incluso en espacios con tres paredes, en invierno se pueden ver terrazas casi cerradas por completo con toldos verticales.

He observado en numerosas ocasiones, cómo a adolescentes se le permite coger tabaco de la máquina del bar, o como delante de los institutos de enseñanza, durante los recreos, hay grupos de menores fumando, sin que ningún tipo de autoridad intervenga. La Xunta de Galicia publica que en el año 2021, la Consellería de Sanidade hizo en Galicia 667 inspecciones, para controlar la infracción que supone fumar en lugares prohibidos. Esto supone 55 inspecciones por mes, es decir 2,2 inspecciones por día laborable, en toda Galicia. Esto es lo mismo que no hacer nada. Eso si, anuncian cribados de cáncer de pulmón. Quién va a ir a estos cribados. Nadie. El fumador sabe que con el tabaco quema sus pulmones, apuñala su corazón y hiere su cerebro. Una persona que le preocupe su salud no fuma. Si no le preocupa su salud, va ir a comprobar si tiene cáncer. Esta iniciativa es pura propaganda.