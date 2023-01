Soy un vigués, alumno de bachillerato que cuando paseo por Vigo o voy en algún transporte urbano, no puedo evitar fijarme en el carril bici y preguntarme, ¿era necesario?

Al principio pensé que sí, no os voy a mentir, sonaba muy bien, pero esa opinión no tardó en cambiar. No hizo falta mucho tiempo para darme cuenta que este carril tenía muchos inconvenientes.

Vigo no destaca por ser una ciudad con anchas calles o avenidas en la que un carril bici no crearía ningún problema, como puede ser Vitoria, al contrario, es una ciudad en la que es muy complicado aparcar y el carril bici ha generado muchos problemas, ¿dónde puede aparcar un transportista de muebles u otros similares para descargar su mercancía (que suele ser muy pesada) si la vivienda a la que tiene que llegar tiene delante un carril bici? O, ¿dónde puede aparcar una persona para recoger a su padre, madre, abuelo que tiene problemas de movilidad si delante de su edificio tiene un carril bici? Son detalles que no nos damos cuenta si no se sufren en primera persona. Y es que el carril bici en Vigo no solo ha ocasionado estos problemas sino que ha eliminado muchas plazas de aparcamiento y ha reducido los carriles. Además, con la reducción de carriles, ante una emergencia, ya no puedes aparcar en paralelo sin colapsar el tráfico.

Y lo que más me disgusta de todo esto es que, prácticamente, casi nadie lo usa. Rara vez veo pasar más de tres personas en bici o patinete. ¿Era necesario hacer esta gran inversión para ocasionar más caos del que había?