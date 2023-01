Soy Nicolás, un alumno que actualmente está cursando primero de Bachillerato científico y desde hace unos años me formulo la siguiente pregunta: ¿por qué la educación no es más específica y no nos da la posibilidad de aprender sobre temas que realmente nos interesan?

Este pensamiento ha crecido mucho este año, ya que pude elegir ciertas asignaturas, pero, ¿por qué no me han dado la posibilidad de elegir otras que me ayudarán más en un futuro? En mi opinión, si se suprimieran o comprimieran las horas de materias lejos de nuestros intereses y modalidad de Bachillerato tendríamos la opción de extendernos más en aquellas realmente imprescindibles, como también añadir nuevas que actualmente no se cursan. Con todo esto habría una selectividad mucho más justa, puesto que carece de sentido que por ejemplo para entrar en una ingeniería se tenga en cuenta tu conocimiento en literatura. Al tener materias más específicas tendríamos mejor media y aprovecharíamos mucho más nuestras cualidades.