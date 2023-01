Cada vez que abro el Whatssapp en mi teléfono empiezo a sudar. Silenciar grupos, bloquear personas, poner los mensajes como no leídos o mandarle un audio sin que se escuche a tu hijo hablando de fondo y que lo tengas que repetir varias veces para que se te entienda bien son para muchas personas verdaderos hándicaps que no les facilitan la vida precisamente. Pero para mí lo verdaderamente difícil es entender los mensajes, sobre todo de los más jóvenes. No sólo porque cambian letras, sino porque suprimen palabras, se inventan otras o acortan varias a la vez. Podríamos decir que al final están hablando el mismo idioma pero con un código diferente.

El problema es que nos estamos contagiando y he visto que ya le sucede a algunos políticos. Por ejemplo, cuando Sánchez le escribió al Rey de Marruecos y le dijo claramente que no estaba de acuerdo con su política sobre el Sahara y se comió la palabra “no”. O cuando le escribió a Bildu que jamás pactaría con ellos y se olvidó de el “jamás”. También cuando le dijo a Pablo Iglesias que “no” dormiría tranquilo pactando con él, se olvidó de la palabra. Por eso ahora estoy más que preocupado cuando le ha dicho a los independentistas catalanes que “nunca” habrá un referéndum en Cataluña. Por favor, señor presidente, envíeselo por carta que el Whatsapp es muy traicionero. Y que no la escriba Fernando Simón que también omitió unos cuantos ceros cuando dijo aquello de que habría uno o dos casos de COVID-19 en España.