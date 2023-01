Hoy vengo a hablar sobre las luces de Vigo, más concretamente sobre mi opinión acerca de ellas como residente de la ciudad de Vigo.

A mí las luces me parecen una muy buena idea para atraer turistas y mejorar la economía local, de hecho el alcalde lo ha conseguido. Estas vacaciones la ciudad ha estado llena de turistas. El problema es que, como supongo que le pasará a mucha gente, las luces también han resultado incómodas para momentos cotidianos, como ir a hacer la compra o dar un paseo debido a la gran cantidad de personas que había en el centro de la ciudad. Calles cortadas, llenas de gente que, para los ciudadanos que simplemente querían pasar de un lado de Príncipe a otro, ha sido difícil por culpa de los turistas.

A mi modo de ver, las luces están bien pero a veces resultan molestas cuando no quieres ir a verlas. Es más, me gustaría saber cuántos vigueses no han pasado a ver las luces este año por las incomodidades que en algunos momentos nos supone. ¿Esta Navidad es para los vigueses o los turistas?