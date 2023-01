Yo no he elegido a mis suegros. Quizás haya sido una suerte porque así el destino me ha puesto por delante a unas personas maravillosas con una familia estupenda y unos valores profundamente arraigados de valor, coraje y generosidad. Y es a través de ellos que he podido conocer y vivir de primera mano, cómo efectivamente hay bombas que matan como las que están arrasando Ucrania y cómo hay otras que no explotan, que no hacen ruido pero que también matan lentamente como es el caso de Venezuela. De allí es la familia, un padre y un hijo, que ahora acogen en la casa familiar. Intentaron huir de la miseria a la que este dictador ha sumido a su país, un país primer productor de petróleo del mundo, el más rico en oro pero con un umbral de pobreza social por encima del 42% y donde el 76,6% vive con menos de 1,2 dólares al día, según la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Andrés Bello en 2021. Por desgracia, su mujer y su otra hija no lo pudieron superar.

Les podemos llamar bajas colaterales, daños accidentales o como usted quiera. Pero en realidad son seres humanos que han visto su patrimonio, su modo de vida y su dignidad quebrada por un auténtico dictador moderno que suspendió el movimiento para revocar su mandato en 2016 y que en 2017 se atribuyó a través del tribunal Supremo de Justicia las funciones de la Asamblea Nacional en un autogolpe de Estado. A medida que este hombre de mirada profundamente triste me iba contando su historia, los paralelismos con el Gobierno de Sánchez-Podemos se iban haciendo cada vez más evidentes. Manejar los grupos mediáticos del Estado (RTVE), controlar la compañía que lleva los recuentos de las elecciones (Indra) o el control del poder judicial, son síntomas que deberían alertarnos. Ellos también pensaron que jamás pasaría. Pero pasó. Hay bombas que explotan y matan, pero cuidado, también hay otras que lo hacen silenciosamente poco a poco y cuando nos damos cuenta nos explotan en forma de autoritarismo, tiranía y totalitarismo. Y siempre, siempre, a golpe de decreto.