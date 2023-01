A memoria da verdade

O apocalipse que prognosticaban os profetas do pánico non era máis que un soliloquio de lacerantes versos. Sen embargo, a realidade que se nos presenta este novo ano, a pesar de estar afastada dos cataclismos de Nostradamus, será incerta e, debido ás tensións xeopolíticas, carente dunha estabilidade económica e dunha harmonía social tan necesarias para que a memoria e a verdade prevalezan sobre a indiferenza e a mentira.

A memoria, base imprescindible do análise crítico e da reflexión coherente, está a atravesar o seu deserto existencial, xa que o esquecemento e a manipulación dos feitos, e por conseguinte, da información, que deriva nunha pobre comunicación, imperan nunha sociedade na que o espectáculo retórico e a vacuidade racional están a colonizar a vida pública. Como dicía o gran escritor arxentino, Julio Cortázar: “Xamais deberiamos falar da nosa memoria, porque se algo ten é que non é nosa. Traballa pola súa conta. Axúdanos enganándonos ou quizais engánanos para axudarnos”. Polo tanto, a memoria é necesaria non só para comprender o pasado, senón para descifrar o presente e poder imaxinar un futuro.

Outro concepto que está a ser deformado en infinitas aparencias é a verdade, que non é máis que o erro que escapa do engano e áchase a partir dun malentendido. Mais na nosa época de engano universal dicir a verdade é un acto revolucionario, sobre todo cando, de xeito paradoxal, unha mentira repetida mil veces semella converterse nunha sólida certeza.

A ausencia ou deterioro significativo destes dous pilares fundamentais da democracia leva parello a erosión de todos os valores que orbitan ao redor deles, sendo a moralidade e a ética as máis prexudicadas. Un reflexo desta decadencia da razón é a oposición intransixente de certos sectores da poboación a medidas sociais que benefician ao conxunto da cidadanía, tales como a reforma laboral, a subida do salario, o incremento das pensións ou a creación do Ingreso Mínimo Vital, fundamentando os seus argumentos en nimiedades que a efectos prácticos son bagatelas, como acusar ao presidente de contradicirse reiteradamente ou alegar que o Goberno está dirixido polos designios de “golpistas” e “filoetarras”, e por suposto, de comunistas perigosos financiados por Irán e Venezuela, cuxo obxectivo é implantar a ditadura do proletariado. Non obstante, o “Goberno Frankenstein”, sentenciado á morte dende o seu nacemento, segue estando vivo, e goza dun moi bo sistema inmunolóxico.