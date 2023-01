Es algo que veníamos sospechando pero que se acaba de confirmar. Las políticas de Igualdad impulsadas por este Gobierno solo sirven para una cosa: para justificarse. Los números de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas vuelven a ser sencillamente escandalosos y evidentemente algo está fallando. Pero lo más terrible de este drama es escuchar a la Secretaria de Estado de Igualdad, a la sazón ideóloga responsable de algunos de sus últimos anuncios, decir que ante estas cifras lo único que pueden pedir es extremar las precauciones porque en estos días existe mucho riesgo. Al parecer, en días festivos aumentan los asesinos de mujeres. ¿Les suena esto? ¿No era el propio Ministerio de Igualdad el que criticaba un anuncio de la Xunta porque advertía a las mujeres que “no debería pasar, pero pasa”? Y es que efectivamente lo grave de todo esto es que pasa. No está bien tirar el dinero de los contribuyentes en decir que los hombres deberían de colaborar a la hora de poner la mesa, o recogerla o cocinar. Será en sus casas, porque desde luego en la mía y en la de millones de españoles eso ya se hace. Se ve que hemos recibido una educación bastante diferente a los que nos gobiernan. Pero siguen empeñados en querer atajar el problema imponiendo la reeducación de todos los hombres cuando se están olvidando de quién la necesita verdaderamente. Asesinos los hay y los habrá, pero el saber detectar cuándo estás delante de uno es fundamental y eso es a lo que debería dedicarse el Ministerio de la Desigualdad de este Gobierno. A educar a esas mujeres que cuando sus parejas les pegan, no ha sido por error y es probable que no sea la última, lo que puede llevar a engrosar esta triste estadística.