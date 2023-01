El Consejo de Ministros fijó un tope de incremento del 4% para los peajes, pero esta mañana he pagado 1,05 en la AP-9. En un tramo en el que los redondelanos veníamos pagando religiosamente un euro a esa empresa privada que lleva muchos años viviendo a cuenta de lo público, con el beneplácito de los sátrapas que así lo deciden desde San Lázaro. Aún encima se han cargado los puestos de trabajo que se mantenían en ese peaje, sustituyéndolos por una coqueta cabina de “pago fácil” por la cual no tienen que pagar las correspondientes cuotas a la seguridad social. Noxo es lo que siento, y me quedo corta.