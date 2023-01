A case tódalas administracións éncheselle a boca anunciando axudas de todo tipo, outra realidade é cando se van solicitar, pois existen todo tipo de complicacións, fundamentalmente mal asesoramento –a xente normal non somos todos técnicos especialistas–, e sobre todo, ata que as abonan, cando as conceden, transcorre unha eternidade. Isto fai que moita xente que ten dereito a elas, é lle virían moi ben, non as solicite polas trabas citadas.

Voume referir a un caso concreto –podería citar outros–: axudas para a colocación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Neste caso a administración que as concede é o Inega, organismo dependente da Xunta de Galicia. As bases saíron no DOG en outubro do 2021, e presentouse a solicitude con tódolos documentos, o primeiro día que se abría o prazo, o 13 de decembro de 2021, e dende entón fixéronse as obras, liquidáronse –esta é outra traba importante, pois o ter que presentar o comprobante de pago antes de saber si se concede a subvención, pode dificultar a rendibilidade da obra, pois sen a axuda, o mellor a inversión non se sostén–, e transcorrido máis dun ano, segue sen saberse si conceden a axuda e cando a abonan. É fácil dicirlle á xente que é importante utilizar enerxías alternativas máis ecolóxicas e que se dan moitas axudas para ese fin, despois a hora da verdade, por culpa da propia administración, conseguilas é moi difícil.