Se acercan las cenas familiares y, como todos los años, en mi familia se ha prohibido hablar de política. Más que nada, por aquello de que puede llevar a enfrentamientos fraternales difíciles de arreglar. Por eso, esta vez tampoco voy a hacerlo. Y eso que es bastante difícil porque al final son los políticos los que manejan la pasta, cortan el bacalao y nos la dan con queso. Pero como en todas partes cuecen habas, no les diré por ejemplo que la relación de Sánchez con Podemos, que empezó con un “A falta de pan, buenas son tortas” y ha seguido con “contigo, pan y cebolla”, estoy seguro que acabará con un que te den morcilla, vete a freír espárragos y posiblemente montando un pollo. Porque el horno no está para bollos y aunque no se pongan siempre a caldo en público, no todo el monte es orégano. Por otro lado, el líder de la oposición que aspira a darle la vuelta a la tortilla, a pesar de que cocine Tezanos, pretende sacarnos las castañas del fuego y aunque lo acusen de ir pisando huevos unos o de que le falta un hervor otros, cree que le comerá la tostada a Sánchez. Mientras tanto, algún ciudadano de la oposición que tiene una buena empanada mental no entiende ni papa de lo que ocurre y a otros socios del Gobierno que están metidos en el ajo ya les importa un pimiento lo que les pase si los pillan con las manos en la masa. Lo dicho, hablemos de comida que la política ya la tenemos hasta en la sopa.