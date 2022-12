Es el día en que expresamos nuestro cariño y alegría a la gente fuera de nuestro circulo familiar.

En Nochebuena y Navidad nuestro cariño y alegría queda restringido a los nuestros mas íntimos,nuestros padres,conyugue,hijos,hermanos y primos.

Pero el fin de año es el momento de los balances,en el mundo empresarial antiguamente se hacía un único balance de fin de año,ahora se suele hacer trimestralmente y el balance al fin de año no suele haber sorpresas.

Si vamos bien durante los tres últimos trimestres seguro que el balance de fin de año será bueno si los balances de los tres últimos trimestres no son buenos lo normal es que el balance de fin de año no sea bueno. También todos tenemos que hacer balance al final de año.Es posible que el balance financiero no sea muy bueno si es que hemos hecho importantes inversiones.

Por encima de todo lo mas importante es nuestro balance personal,como ha sido nuestro balance en el Amor.

El Amor es fruto del sacrificio y de estar atento.

El Amor todos sabemos que es el paraíso en la Tierra.

El fin de año debemos de hacer una seria reflexión de nuestro interior y sobretodo no desanimarnos.

El día 27 de diciembre celebramos el día de San Juan Evangelista hermano de Santiago el Mayor patrono de España.

La mayoría de los que se llaman Juan lo celebran el 24 de Junio que es el día de san Juan Bautista. Pero el día 27 de diciembre es san Juan Evangelista considerado el amigo del Señor el que se recostó en el pecho del Señor en la última cena. San Juan Evangelista escribió el cuarto evangelio y la Apocalipsis,nos puede ayudar a no desanimarnos ante nuestros propios defectos.Todos podemos cambiar y mejorar.

San Juan Evangelista era un hombre de carácter fogoso e impetuoso.

En el Evangelio nos cuenta que cuando no recibieron al Señor a la entrada de un pueblo pidió al Señor que enviara fuego sobre ellos.

San Juan poco a poco se fue transformando y se convirtió en el discípulo predilecto.Tuvo el temple de estar al pie de la cruz con María santísima.

Tuvo el honor de recibir del Señor desde la cruz el mandato de cuidar a su madre.

Todos podemos cambiar y el secreto es el Amor.

Contradicciones y dificultades no nos faltarán.El premio siempre se consigue con esfuerzo y sacrificio,el esfuerzo y el sacrificio es el peaje del Amor.

El amor humano dice una canción antigua “es tan maravilloso”...y es verdad. Dios se define como el Amor supremo.

Que este fin de año al contemplarnos y vernos tan poca cosa que no nos desanimemos y llegar a la conclusión que la vida es lucha y esfuerzo y que vale la pena.

*Miembro Club 55