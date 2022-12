Neste tempo de grande crise económica, promover unha iniciativa como a trigesimosexta Operación Quilo fainos crecer en solidariedade “quilaborando” para axudar a quen máis o precisan. Repartido todo o recadado ata o 23 de decembro, só nos queda agradecervos a todas e cada unha das persoas que participastes nesta edición a vosa xenerosa e desinteresada “quilaboración”. Grazas a vós e ós 419 mozos e mozas e 813 adultos implicados directamente na Operación Quilo, os 9.768 kg de alimentos, 6.200 kg de xoguetes, 9.200 kg de roupa e 9.485 € cos que se compraron alimentos, puidéronse repartir entre as 3.408 persoas ás que se axuda desde as 18 Cáritas parroquiais coas que se colaborou neste Nadal 2022.

Queremos achegarvos desde aquí o noso agradecemento ás Cáritas parroquiais, porque acompañades durante todo o ano persoas para quen nós facemos chegar o “extra” de alimentos e xoguetes no Nadal. Grazas a quen doastes “o voso peso en quilos”, a quen nos permitistes colocar carros para a recollida nos supermercados e a quen deixastes alimentos neles, a quen doastes xoguetes, diñeiro e roupa depositándoos nos diferentes puntos de recollida espallados pola cidade. Grazas ás entidades, clubs, asociacións deportivas, salóns de peiteado, cafeterías, farmacias, negocios, empresas e establecementos que “quilaborades” con nós desde a múltiples propostas e iniciativas. Grazas a FARO DE VIGO e aos outros medios de comunicación que fostes transmisores da campaña e con iso facedes visible a solidariedade das ourensás e ourensáns e tamén a cara máis solidaria e participativa da mocidade. Grazas ás familias que nos apoiades e confiades en nós para educar as vosas fillas e fillos na sensibilidade, no compromiso e na solidariedade, porque elas e eles serán as persoas adultas solidarias e comprometidas de mañá. Grazas a quen dedicastes o voso tempo a “quilaborar” de calquera das formas (na recollida e colocación de alimentos, preparando xoguetes, indo a establecementos e empresas, difundindo a información desde o “boca a boca” ou a través das redes sociais...). E grazas tamén a quen cada ano dedicades tempo, esforzo, ilusión e compromiso no deseño, desenvolvemento, seguimento e peche da campaña… A todas e todos, grazas!

Contigo, con vós, abrimos camiños facendo Nadal desde 1987.

Bo Nadal e próspero 2023