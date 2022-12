Tengo 53 años. Y hasta ahora me creía un tipo duro y con fuerza ilimitada que no rehuía nunca el trabajo físico. Casi podría decir que me sentía invencible. Pero el fin de semana me he dado un baño de realidad. He estado cargando carretillas de tierra en una de las pocas fincas de Vigo que todavía le quedan por iluminar a Abel Caballero. El resultado ha sido desastroso. Lumbalgia, tres noches sin dormir, dos pinchazos de antiinflamatorios y un dolor insoportable. Menos mal que todo volverá a la normalidad. Ahora ya conozco mejor mis límites. Por desgracia el que todavía no los conoce es Pedro Sánchez. Creo que también le está pasando lo mismo. Se cree invencible, fuerte e inmune pero no es consciente del dolor que va a causar con sus acciones. El daño que está haciendo con su reforma exprés del Código Penal, la anulación del delito de sedición o la reforma chapucera de la malversación al contrario del que me hice en la espalda, puede ser irreversible y el problema es que no se va a quedar solo en nuestra generación. Tal vez crea que con anestesia todo se arregla.