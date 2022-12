Soy un vecino de Chapela y con este escrito quiero compartir mi total indignación con lo que está pasando concretamente en tres viales de esta parroquia, Camiño do Subido , Camiño do Penisal y Camiño do Castañal, viales muy transitados y cuyo estado de conservación es simplemente lamentable.

Hace ya mucho tiempo (años y años) que estas calles y caminos están abandonados de la mano del Concello de Redondela. Caminos llenos de grandes baches, maleza y aceras inexistentes que ponen en riesgo la seguridad de los sufridos usuarios que transitamos por ellos, produciéndose accidentes de vehículos y de viandantes agravados en los días de lluvia al no estar las aguas pluviales debidamente canalizadas. ¿Es necesaria esta burla a los vecinos? Señora Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, esto no va de colores ni quiero que vaya. Esto mismo se le exigió al anterior alcalde, señor Javier Bas, con idéntico fracaso. No quiero que nadie piense que hay connotaciones políticas en esta reivindicación, porque no es así. Nada más lejos de mi intención. En este escrito no soy ni azul ni rojo ni lila ni naranja ni verde. No soy de ningún color político, tan solo soy un vecino indignado. Por favor, por lo que más quiera, deje de mirar para otro lado y atienda las peticiones de sus convecinos mejorando la circulación y condiciones de nuestras calles y caminos. No abuse más de la confianza que sus ciudadanos han puesto en usted y haga algo por los vecinos y vecinas de este barrio de una vez por todas.