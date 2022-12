Soy profesora de un colegio de Vigo y a principios de este mes tuve la suerte de poder acompañar a mi curso en la gran recogida del Banco de Alimentos. El entusiasmo entre mi alumnado fue espectacular desde el minuto uno. Ayuda constante, petición de alimentos con gran sonrisa, grupo dentro ayudando, grupo fuera jugando mientras esperaba para poder ayudar. Dos horas fuera del cole, dejando las Mates, Lengua, Social para dedicar un ratito de nuestro tiempo a pensar en tantas personas necesitadas que tenemos muy, muy cerquita. Todo iba fenomenal, la gente compartía lo que podía con gran amabilidad hasta que se me acercó una señora que dijo que no colaboraba, pues a esa hora los niños tenían que estar en el colegio.

El comentario me dejó aturdida y le comenté que estaban haciendo algo muy importante, que es ayudar y pensar en los demás.

Sigo pensando en ese comentario y sigo sin entenderlo. Desde aquí querría hacerle ver que ese día resultó fantástico, no solo por la cantidad de alimentos recogidos gracias a la generosidad de mucha gente, sino por el aprendizaje que supuso en mis alumnos. Al llegar al colegio analizamos el modo de trabajar, la manera de dirigirnos a los demás con educación y sin presionar, los comentarios que surgieron, las conversaciones mantenidas y la cantidad de gente buena que piensa en los demás.

No, los niños a esa hora no tenían que estar en el colegio, mis alumnos a esa hora tenían que estar ayudando a tope al Banco de alimentos y yo me siento muy orgullosa de ellos.