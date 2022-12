Me gusta el cine. Cada vez que veo una película me sumerjo en su historia, haciendo que mi imaginación pueda volar. Pero últimamente he dejado de ir. Tal vez haya sido porque me he acostumbrado a verlo en casa. Es encender la tele a la hora del telediario y ver una tras otra. La última fue “Asalto al poder” protagonizada por Sánchez, el guapo actor de nuestro gobierno que tan pronto finge y cambia de cara como se transforma de internacional socialdemócrata a populista acérrimo. En ésta protagoniza el acoso y derribo de las instituciones y de la separación de poderes. Le siguieron unas novatas “Thelma y Louise” que se esfuerzan para no acabar como aquellas y evitar el suicidio político. Aunque tal vez sea el final más esperado para Montero y Belarra. Y en la sesión de noche, cómo no, otro clásico “El padrino” en la que los barones socialistas, los separatistas y los amigos (filo) de los etarras le besan la mano, unos por miedo y otros a cambio de favores mientras todos le juran lealtad. Mientras tanto, un esforzado Abascal creyéndose el protagonista de “300” reúne a todas las fuerzas disponibles para evitar la ruptura de la nación. ¿Le darán a Feijoo el papel de “El hombre invisible”?