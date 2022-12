Ilustres juristas siguen en la línea de reivindicar la figura de Pedro Sánchez como legítimo presidente de este país.

En efecto, el presidente Sánchez, contra todo atisbo de opinión en contra, tiene la máxima legitimidad que una democracia puede otorgar, la voluntad del pueblo español expresada en las urnas.

Se pone en cuestión también la legitimidad de unos pactos a izquierda y derecha. Unos con nacionalistas de todo signo que incluyen a ERC, Bildu y Podemos y, otros, con Vox. Entiendo que dentro del arco parlamentario y, por tanto, legal, los pactos son legítimos y no debieran usarse como arma arrojadiza contra los adversarios políticos. Todos son partidos legales y sea cual fuere su pretensión o ideario político están amparados por la Constitución.

Donde empieza el problema del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y su entente con otros partidos es, a mi juicio, ir a la deslegitimación por la vía de la promulgación de “leyes a la carta”, sin otro objetivo que el permanecer en el Ejecutivo invadiendo espacios que a ojos de los ciudadanos solo benefician a la clase política.

Los Estados de Derecho se ponen a prueba cuando desde ese poder otorgado por las urnas se pretende vulnerar la Constitución por medio del encaje de bolillos o bien para ampliar mandatos, intervenir el Poder Judicial o crear leyes que, además de los aforamientos, den “patente de corso” a los prevaricadores o a los que han sido condenados por golpismo (Cataluña y el procés).

Los cambios legislativos en curso en la sedición y la malversación son concesiones inaceptables para la salud democrática. Están hechos para la protección y atenuación de penas a delincuentes juzgados y condenados por las leyes vigentes, buscando con ello el mismo resultado que la incorrecta elaboración de la ley del “sí es sí”.

Ciñéndonos a la malversación en la administración de los bienes públicos que no solo concluye con el enriquecimiento personal de quienes roban de las arcas, sino que se hace extensivo a quienes por medio de subvenciones aseguran su permanencia en el poder, enriquecen a terceras personas o facilitan consultas ilegales (referéndum catalán). Hay suficiente jurisprudencia que distingue y valora atenuantes y agravantes y tipifica caso por caso la gravedad de los hechos, ponderando las consecuencias nefastas para el dinero de todos los ciudadanos. Trama Gürtel, los ERE en Andalucía, las ‘tarjetas black’, financiación ilegal de partidos y alcaldadas varias, como recalificaciones y despilfarro con fines electorales, conllevan delitos que no puede atenuar una democracia plena y legítima.

Pedro Sánchez se está deslegitimando por sus propios actos al más puro estilo de Maduro, Fujimori o del propio Donald Trump. Que pacte el presidente con quien estime, pero que no legisle al dictado de presiones para poder aprobar presupuestos generales o investiduras. Eso no es consenso, es chantaje admitido al más puro estilo Chicago de los años 30. Eso no es favorecer la gobernabilidad, es debilitar al Estado y sacar de la cárcel a delincuentes en perjuicio evidente de quienes gobierna, y que asisten perplejos al blindaje de lo que Podemos e Iglesias adjetivaban como “casta”.

Desgraciadamente, Pedro Sánchez nos lleva al Estado de la impunidad y así se acaba con un Estado de Derecho que llevó años construir y en el que el PSOE fue uno de sus mas fervientes impulsores.