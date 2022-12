Con la política de la mal llamada “humanización” de las ciudades, se está consiguiendo revitalizar solo la actividad de algunos sectores muy concretos, del comercio y la restauración; básicamente el de las franquicias, que se han adueñado de todo, a donde acuden los actuales turistas, a modo de clones, como una masa invasora de replicantes, en todas las localidades turísticas, mientras se despueblan esos barrios, pues sus vecinos no tienen donde aparcar ni pueden acceder con sus vehículos a las inmediaciones de sus viviendas, situación sangrante para personas de avanzada edad, personas con alguna lesión, familias con cochecitos de bebé, etc.; barrios donde cierran las tiendas y tascas de barrio de toda la vida. Los edificios, en gran parte descuidados, se caen a pedazos, otros que se van manteniendo se dedican al alquiler turístico y la vida tradicional de las ciudades y barrios va languideciendo, llenándose a veces de colectivos desarraigados o marginales, que no pueden conseguir mejores asentamientos.

Está bien restringir al tráfico, en zonas puntuales, en ciertos tramos de algunas calles, pero es que desde hace lustros se está imponiendo la dictadura de la “peatonalización salvaje” de grandes áreas, ocasionando a los ciudadanos grandes trastornos, pues el transporte público es imposible que pueda satisfacer las necesidades de forma plena, y en la actual coyuntura, con el coche, hay que dar grandes rodeos, demorar más en llegar a los sitios, con ello gasta más en combustible el ciudadano y al final se contamina más, aunque sea en los barrios colindantes, y qué decir del cabreo por la pérdida de tiempo y la desesperación ante la dificultad de conseguir aparcar sin pagar. En fin, como en tantas cosas, creo que se están aplicando de forma vertiginosa políticas radicales, ineficaces y perjudiciales para la mayoría; eso sí, envueltas en “modernidad”.