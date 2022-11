Gritamos como becerros cuando un jugador de más de dos metros hace un mate en la cancha. Gritamos incluso si se queda dormido. No pegamos ojo en toda la semana si ese jugador llega a meter dos tiros libres. O si otro jugador mete un gol desde medio campo. Pero si una gimnasta olímpica encara el potro y dibuja varios giros imposibles en el aire, nos quedamos mudos. Si realiza un Yurchenko con caída perfecta, miramos para otro lado. Si vuela en las barras simétricas, no sabemos que decir. Si juega entre la gravedad y el equilibrio en la barra fija, nos da igual. Porque no sabemos casi nada de ese deporte. Y probablemente nunca lo sepamos. Lo que hacen las gimnastas está fuera de nuestro alcance. No hay jugador de fútbol capaz de ello. Tampoco ninguna jugadora. Las gimnastas nunca tendrán contratos millonarios ni coches deportivos. Harán cosas imposibles en el aire y no pedirán nada a cambio. La gimnasia femenina empodera a la mujer mucho más que el fútbol. Aunque no tengamos ni idea de lo que hacen. Hace tiempo que las gimnastas olímpicas han roto todos los techos de cristal del universo machista. Y a nosotros, se nos llena la boca hablando de igualdad, fútbol y bla, bla, bla...