Todos estamos pendentes da evolución de Manoliño e aínda que está difícil que saia ben parado desta, estamos todos esperando a súa pronta recuperación. Tivo a mala sorte de dar con algúen sen escrúpulos que tiña un fusil cargado cun arpón. Manoliño decidíu vivir e xogar con nós nesta fermosa Ría de Noia que o cantante Pucho Boedo citaba como porto de Compostela.

Dende hai varios anos cada vez máis golfiños achéganse as nosas costas, por iso eu creo que as autoridades debería tomar máis medidas para que esta agresión non se repetise. Queremos que Manoliño sexa coñecido por nadar entre nós e non por ter un arpón cravado. Manoliño, por favor: “Non nos deixes”.