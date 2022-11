Pues sí señores, los países del Golfo, así como México o Venezuela, poseen grandes cantidades de petróleo que les garantizan una renta, otros gas y otros minerales, que les ayudan en su economía. ¿Y Galicia? Pues en Galicia también tenemos lo nuestro, metros, metros y más metros de suelo urbanizable, no hablo de la costa, sino en los cientos de pueblos de interior que cada día van en teoría desapareciendo, sus gentes primero, pero manteniendo “as súas casiñas como poden “, o viniendo de las ciudades en donde trabajan, para cuidarlas y que no se caigan, por aquello del amor “á terriña” aunque les cueste la vida, pero da pena abandonarlos.

Pues bien, aquí tenemos la gran suerte de que tenemos miles de metros en nuestras aldeas, de suelo “urbanizable”, aunque posiblemente me atrevería a decir que dentro de 50-70 años se habrá construido el 5 % o quizás el 7% de susodicho terreno (más de uno me llamará exagerado). Pero entonces, si ese 93-97 % no se construirá en todos esos años, ¿por qué narices nos cobran a los gallegos semejantes facturas por un suelo difícilmente urbanizable? ¿Así ayuda la administración al rural? Cobren ustedes cuando hagamos una casa, o un galpón, mientras tanto, ¡déjennos en paz!