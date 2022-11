A veces los políticos son simpáticos. Entiéndase en este caso por “simpatía”, hacer sonreír, incluso a un alemán (que, dicen, tiene poco sentido del humor). Hoy sale la ministra portavoz del Gobierno, afirmando que Feijoo no es fiable ni para jugar al parchís. (¿De lo que se deduce que Sánchez sí lo es?) Porque nada nos dice la señora ministra de quiénes son los políticos fiables para una partida (si es que hay alguno). Desde luego, los contrincantes amenos y divertidos son los que hacen trampas. Claro que, una vez descubierto el engaño, el juego pierde su gracia y el tramposo la credibilidad y el respeto por el juego limpio, con lo cual se deduce que con un tramposo una sola partida es más que suficiente. Esto, hablando de juegos. La señora ministra quizás debería utilizar otro lenguaje más serio para dirigirse a la gente (esa gente cerca de la cual quiere estar el presidente) y dejar la ligereza de la frivolidad para otras ocasiones, mejor, fuera de su trabajo. Y ya que saca el tema, siempre hay que preguntar inmediatamente antes de la partida eso de ¿con o sin trampas? Porque dependiendo de la respuesta, se cambia o no de contrincante. Siempre suponiendo que no estén los dados trucados. Que en ese caso sería necesaria otra reflexión. Porque la trampa puede estar en cualquier lugar. También en el tablero.