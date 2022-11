No entiendo cómo cada vez que me encuentro con un jugador de dardos resulta ser campeón de Galicia y España incluidas. O son muy duchos con el arte del dardo, o algo no encaja. No sé cómo los amigos del sofá y la barra te cuentan que de pequeños le ganaron 7 veces a Yago Aspas. Tampoco entiendo como un señor de barriga muy prominente me cuenta que era número uno en Asturias y Cantabria en equitación artística. Y otro me dice que de niño era el campeón de las canicas. De tanto ganar no le cabían en casa. He llegado a conocer al mejor portero de Vigo pero se retiró a los once años. Ahora tiene un buen monumento a la felicidad que sobresale de su vientre. He conocido saltadores y corredoras imposibles que nunca ganaron nada. Pero su cabeza lo niega. También me encontré con campeonas de pádel destronadas por una lesión a los catorce.

Todo esto es muy inofensivo. Campeones de la wii, la play y el balonmano de playa son de confianza. El caso es haber sido el mejor en alguna cosa. O imaginártelo para contarlo.