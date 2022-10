Pongamos un taco de folios nuevo que viene etiquetado en diez idiomas. Pero se vende en todo el mundo como “paper” inglés. Se comercializa desde Talavera de la Reina a Bangladesh en inglés. Pongamos que tenemos un papel de superior calidad y además reforestamos parte de la Europa quemada con los beneficios. Sin duda podremos comercializarlo como “ papel” en todo el mundo. Ese papel galego sería mucho mejor que el “paper” habitual. No habría comparación posible entre el papel galego y el “paper”. Pero no es así en la realidad. En un momento dado se optó por el inglés cómo lengua internacional. Hoy en día, nada tienen que hacer británicos y norteamericanos para que el inglés con acento polaco o japonés domine el mundo. Somos nosotros mismos los que movemos la maquinaria. En las empresas se habla de “startups”, “fingers”, “lunchs” o “win win” como si supiesen lo que quiere decir eso. Suele ser gente que no se dedicó al inglés en gran manera. Sobradamente pija y con ganas de ascender.