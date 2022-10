En Santiago de Compostela finou, os 89 anos de idade, Francisco Javier Ulibarrena Martínez de Ibarreta, viúvo de Josefa Saturnina Estévez, pechando os ollos cos aneles do tempo, ferido pola enfermidade o lado da súa viúva que na gloria estea.

Cando alguén morre, o final deixa a gaiola para converterse nunha presa de rostros sucesivos da pedra orixinal, nas cores da fonte da auga, e nas moedas arroupadas, deixando fluír a alma como un poema perfecto, e vaise lonxe, moi lonxe, buscando a espuma da Ría de Vigo, que tanto reclamaba dende Compostela, para seguir vivindo, este navarro de Olite, tocando as gaivotas que voaban, tamén feridas, como el, e seguir navegando polo Mar de Vigo, que tanto amou, como fillo adoptivo.

E para seguir na morte, que todo o invade e paraliza coa néboa, marchouse o 11-10-2022, coas mans baleiras camiño da eternidade, deixando atrás a súa terra navarra, a súa Compostela e o seu sempre o seu benquerido Vigo.

Todos o admiramos con amor, pechados os ollos por vello, pero con honra e dignidade.

Atrás quedou o homenaxe que nun mes de decembro os navarros residentes en Santiago, lle renderon co agradecemento do Concello de Olite.

Erriberre, polo envío do pano bordado, a insignia e libro, coa dedicatoria do señor alcalde de Olite polos 40 anos fóra da terra, sempre pendente dos seus amigos residentes na capital de Galicia.

Aquí queda aquel 5-12-2018 co xantar da fraternidade; aquí queda para sempre, o organizador da convocatoria, descansando en paz.

Socio do Real Club Celta co número 7.540 do 1950 que orgullosamente lucía, sentíndose vigués e celtista, pouco antes de pechar os ollos para sempre.

Meu cuñado, a partir de hoxe, onde te encontres nese viaxe final, lembrareite sempre xunto coa miña irmá, presente na miña memoria. D.E.P